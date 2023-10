"Da noi...a Ruota Libera", il programma di Francesca Fialdini torna oggi: da Nunzia De Girolamo a Gaudiano, gli ospiti

Domenica 8 ottobre, alle 17.20 su Rai1, torna un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini in “Da noi... a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Romina Carrisi a Verissimo: «Sarò presto mamma, in passato ho scelto di abortire». Le rivelazioni della figlia di Al Bano e Romina Power

“Da noi... a Ruota Libera”, gli ospiti di oggi

Questa domenica, ospiti in studio arriveranno Pierpaolo Spollon, tornato protagonista in tv nel cast della seconda stagione di “Blanca”, e in tournée con “Quel che provo dir non so”, lo spettacolo che ha segnato il suo debutto teatrale. A seguire la Fialdini accoglierà la conduttrice Nunzia De Girolamo, reduce dai successi di “Ciao Maschio” ed “Estate in Diretta”, che a partire dal 10 ottobre condurrà, il martedì in prima serata su Rai3, il nuovo talk “Avanti Popolo”.

In seguito un'esclusiva intervista con Gaudiano, il cantante tra i protagonisti rivelazione della nuova edizione di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti. E, infine, ci sarà Gabriele Ciancuto, “astronomo in erba” di soli 12 anni, che quest’estate ha scritto un libro in cui racconta ai bambini il sistema solare e i suoi segreti.

Il format

L’obiettivo di "Da noi… a Ruota Libera" è quello di raccontare, attraverso lo stile della padrona di casa Francesca Fialdini, gli ospiti e le loro storie, e, quindi, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, è il racconto di quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da Noi...