Roberta Capua: «La tv non è meritocratica». Cosa farà la conduttrice dopo Estate in Diretta?

Roberta Capua dopo una lunga pausa, durata 10 anni, è tornata in tv. L'ex Miss Italia aveva messo da parte il lavoro per dedicarsi al figlio Leonardo (che ora ha 13 anni) ma ora è tornata su Rai Uno alla conduzione di Estate in Diretta. Roberta fece capolino nel 2017 sul piccolo schermo grazie a Masterchef Celebrity, che da brava napoletana ha vinse. Da quel momento la presentatrice è stata scelta per condurre programmi inerenti alla cucina su Sky e Tv8 ma si è dovuto attendere l’estate 2021 per rivederla sulla prima rete di stato. A volerla fortemente in casa Rai è stato il direttore di rete Stefano Coletta. Un’idea che ha subito entusiasmato la presentatrice che però, prima di accettare, ha chiesto consiglio ai suoi punti di riferimento della vita: il figlio e il marito, l’imprenditore Stefano Cassoli. La famiglia Cassoli vive infatti a Bologna, mentre Estate in Diretta va in onda a Roma, quindi la sua decisione avrebbe influenzato le abitudini di tutti. E lei da donna e mamma premuorosa quale si è dimostrata voleva che tutti fossero d'accordo con il suo nuovo impegno.

Roberta Capua, il futuro

In una intervista concessa al settimanale Vero Roberta Capua ha parlato della televisione di oggi e ha raccontato anche del suo futuro lavorativo. «La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite. Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro». Non leggere le parole della conduttrice partenopea che ha anche aggiunto che ad oggi non ha ricevuto ancora alcuna proposta concreta per la prossima stagione televisiva. Una conferma a quanto da lei dichiarato poco prima, perchè a stare ai dati il programma estivo della 52enne ha messo d’accordo telespettatori e critici televisivi. La Capua ha spiegato: «Per adesso non ho ricevuto alcuna offerta per il futuro ma spero che Estate in Diretta mi serva per farmi rivedere in una veste diversa, ma sempre mia. La prendo come un’occasione. Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem».

Conduttrice sì ma mai concorrente di un reality, li guarda l'ex modella, ma non parteciperebbe mai. Non si sentirebbe a proprio agio e non sarebbe capace di soddisfare le esigenze degli autori. Non solo "critiche", ma anche complimenti. Nell'intervista si leggono parole di elogio per due giovani e talentuosi protagonisti della televisione italiana: Andrea Delogu e Alessandro Cattelan. Per saperne di più sul futuro di Roberta capua a questo punto non ci resta che attendere fiduciosi, assieme a lei, novità da parte delle reti.

