Noemi scambiata per la compagna di Totti e insultata, lei risponde: «Io al massimo posso cantare una canzone»

Il divorzio fra Totti e Ilary, la telenovela dell'estate, travolge anche Noemi. E no, non la Bocchi (la nuova compagna dell'ex capitano della Roma), bensì la cantante di "Sono solo parole". Tutta colpa dei social, come al solito. Un utente su Twitter le ha scritto: «Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…».

Noemi risponde agli insulti sui social

Immediata la reazione di Noemi, all'anagrafe Veronica Scopelliti, che in un primo momento ha risposto: «Mi sa che lei ha sbagliato tag». L'utente inferocito, infatti, credendo di rivolgersi a Noemi Bocchi, ha in realtà taggato la cantante, che nella separazione fra Totti e Ilary Blasi di certo non c'entra un bel nulla. Noemi, inoltre, è una tifosa giallorossa sfegatata. Il botta e risposta è diventato virale, tanto che la cantante si è trovata a commentare nuovamente la vicenda con una battuta a dir poco esilarante: «Io al massimo vi posso cantare un canzone». Lo scambio di tweet ha ricevuto migliaia di condivisioni e commenti, fra cui quello di Fiorella Mannoia che sempre via Twitter ha scritto: «Oddio! Non riesco a smettere di ridere!».