Ilary Blasi smarrisce Alfio a Sabaudia: «Aiutateci a ritrovare il gatto». Doveva controllarlo Totti

Nuova puntata della telenovela Francesco Totti-Ilary Blasi. Questa volta il protagonista è il gatto Alfio scomparso a Sabaudia mentre era stato affidato alle cure dell’ex attaccante della Roma e dei figli Cristan e Chanel. Ilary non era in casa perché in barca in Croazia con la sorella, alcuni amici e la figlia Isabel. Il felino di razza Canadian Sphynx è stato dunque smarrito e la showgirl ha pubblicato su Instagram un annuncio per tentare di ritrovarlo: «Aiutatemi a trovare il mio gatto, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia».

Ilary allega un numero per segnalare il gatto

Allegando un numero di telefono di Milano che corrisponde all’agenzia che cura l’immagine di Ilary. Ne ha parlato anche la figlia Chanel su una diretta Instagram e la sorella della Blasi, Melory: «Autateci a ritrovarlo». Poco distante, a San Felice Circeo, c’è Noemi Bocchi la nuova presunta fiamma dell’ex capitano. Chissà se anche lei ha deciso di unirsi alle ricerche.