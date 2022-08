Francesco Totti, (anche) a Sabaudia «andava con la figlia Isabel da Noemi Bocchi»: le ultime indiscrezioni

E niente pare proprio che Francesco Totti non riesca a star lontano da Noemi Bocchi. Lo ha rifatto: una fuga di notte a casa della nuova fiamma. Cambia però la location. Stavolta i due amanti (presunti) si sono visti al Circeo. E tutti se lo aspettavano. Nonostante l'ex capitano giallorosso sapesse di essere monitorato dai fotografi h24 non è riuscito a non cedere alla tentazione. E così per la terza volta in due mesi Chi lo ha beccato mentre entrava nella residenza (estiva) della 34enne. Una mossa non molto sensata in vista della separazione con Ilary Blasi.

Totti e Ilary, la notte l'incontro al Circeo: Ilary furiosa

E pare roprio che di mosse azzardate il pupone ne abbia continuate a fare: secondo il settimanale di Signorini infatti Totti ha continuato in questi giorni passati insieme ai figli a Sabaudia a portare la piccola di casa a giocare con i figli di Noemi (ma di questo non abbiamo foto). Pare sia questo però, sempre secondo il settimanale, che abbia fatto infuriare talmente tanto Ilary da farla tornare prima dalle sue vacanze da single. È tornata infatti il 15 agosto a riprendere Isabel, la Blasi e con lei è volata in Croazia per raggiungere la sorella Silvia in vacanza in barca con il marito le figlie e lo zio, e chissà cosa ne pensano gli avvocati. Gli interessi in gioco nel divorzio sono tantissimi ma all'ex pupone pare non interessare piu'.

Ilary Blasi, nuova "fuga" con la figlia Isabel in Croazia: ecco chi è con lei in barca

Cosa sappiamo

Stavolta, nelle foto nel settimanale diretto da Alfonso Signorini, si vede Totti che scende da una macchina in cui è con una coppia di amici sotto la casa che Noemi ha preso al Circeo a due passi dalla residenza di Sabaudia del capitano. L'ingresso è stato registrato alle 22,30 l'uscita, non pervenuta.

Le strategie dei due ex coniugi sembrano ormai chiare, e Ilary probabilmente è la piu' lungimirante tra i due. Amici vicini al giallorosso avevano provato a dire che la colpa della separazione fosse da ricercare in messaggi equivoci che la conduttrice aveva mandato a un presunto amante, ma di questi nessuna traccia. Quello di cui si ha documentazione, tra l'altro fotografica, sono invece i ripetuti incontri di Totti con l'amante.

Totti e Noemi, gli incontri segreti in yacht e un bodyguard per proteggerla dai paparazzi: le ultime indiscrezioni

Le strategie legali saltano

Ilary qualche giorno fa è tornata a Sabaudia per riprendere Isabel e portarla con se in Croazia e probabilmente sapeva che lasciando campo libero all'ex marito questo avrebbe rincontrato Noemi,. E così è stato. Ma d'altronde con Totti a Sabaudia e Noemi, per la prima volta dopo anni di vacanze passate in Costa Smeralda, al Circeo era inevitabile che accadesse. E pare in realtà che i due si fossero già incontrati i primi giorni di agosto su uno yatch, ma di questo non c'è certezza. Quello che è sicuro è che la strategia di aspettare il divorzio per uscire allo scoperto con l'amante che prevedeva di evitare gli incontri in questi giorni è fallita.

Ma d'altronde forse Francesco la pensa come Oscar Wilde e può "resistere a tutto tranne che alle tentazioni", ora vedremo che ne pensano avvocati e commercialisti.