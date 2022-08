Ilary Blasi, le vacanze da single sulle Dolomiti: shopping e scatti sexy

Continua a cercare la pace Ilary Blasi tra le Dolomiti. Continuano così le prime vacanze degli ultimi 20 anni della conduttrice, che dopo essersi regalata un viaggio in Tanzania con la sorella e i figli ed essere stata qualche giorno a Sabaudia, ora è in montagna. Non delle vette qualsiasi ma Ilary ha scelto le Dolomiti. Ieri le prime foto social la ritraevano sul lago di Braies in val Pustera. Un posto da fiaba, reso celebre dalla fiction Un passo dal cielo, il lago, che brilla di verdazzurro a 1.500 metri d’altitudine, ha avuto un successo così clamoroso da costringere il comune di Braies a introdurre il numero chiuso (prima, affluivano fino a 15 mila turisti al giorno).

Ilary Blasi, vacanze da single sulle Dolomiti: canederli e tacchi a spillo. E spunta l'ultimo gossip: «Ha portato via le sue cose da casa»

Ilary Blasi, gli scatti sexy dalle Dolomiti

Qui la Blasi si è mostrata con un perfetto outfit da trekking: shorts, camicia a scacchi e cappellino stile newyorkese. La nuova vita di Ilary è a favore di scatto e ogni posa è perfettamente studiata per conquistare i fan.

I figli intanto sono con Francesco Totti a Sabaudia (mentre a qualche metro c'è anche Noemi Bocchi): in realtà ci sono solamente Christian e Isabel perché Chanel si sta godendo le vacanze con le amiche. I follower si stanno chiedendo con chi sia Ilary e ancora non abbiamo nessun indizio in tal proposito.