Nino Frassica e il gatto Hiro scomparso a Spoleto: l'attore accusato di istigazione a delinquere, stalking e diffamazione (come la moglie e la figlia)

Che fine ha fatto Hiro, il gatto Sacro di Birmania sparito nel nulla a Spoleto il 26 settembre scorso? Nino Frassica non si dà pace. Anche per questo con sua moglie Barbara Exignotis hanno deciso di adottatore una gattina tigrata che hanno ribattezzato Hori (l’anagramma di Hiro, ndr), per provare a affievolire un po’ il loro dolore.

Nino Frassica e il gatto scomparso

Come detto un dramma per l'attore di tante fiction, tra cui Don Matteo. A fine estate Frassica, sua moglie e la figlia di lei, Valentina, si rivolsero ai carabinieri di Spoleto per denunciare la scomparsa di Hiro e richiedere il loro intervento. Precisamente andare a guardare nella casa vicina sicuri che il loro gatto fosse lì. Per la signora Nadia, al primo piano fu una sorpresa. Tutti gli abitanti di Spoleto cercarono di dare una mano all'attore messinese disperato e pronto a consegnare una ricompensa di 5 mila euro per chi l’avesse riportato a casa.

Arrivarono da tutta Italia per cercare Hiro.

Spoleto fu invasa. Dalla Liguria arrivò l’educatore cinofilo Giovanni Buttà, ammiratore di Frassica, col suo cane molecolare Bull. Ma il cane non riuscì a fiutare nulla: troppa gente presente. Hiro diventò presto un protagonista involontario anche sui social ribattezzato "FrassiCat".

Le denunce

Ricerche che non portarono purtroppo a nulla. Ricerche che però sono continuate ancora e che hanno alla lunga infastidito gli abitanti di Spoleto. Per questo l’avvocato Fabrizio Gentili ha preparato una denuncia querela contro l’attore. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere, diffamazione e stalking, dopo che Frassica in un altro post a metà ottobre raddoppiò la ricompensa a 10 mila euro indicando anche un indirizzo preciso: la casa di due ignari pensionati in piazza Campello che secondo l’avvocato Gentili oggi sono costretti a vivere barricati in casa per paura delle minacce ricevute dai fan di Nino Frassica.

Ma una denuncia per stalking e diffamazione era già arrivata alla moglie Barbara Exignotis e la figlia di lei Valentina per aver perseguitato Emanuela Conti, con insulti e perfino sassate, secondo la denuncia presentata dalla donna. Moglie e figlia di Frassica erano convinte che Hiro fosse a casa sua, in via Leoncilli: «Vollero guardare pure dentro il congelatore — ha raccontato Emanuela — E pensate che io sono allergica al pelo di gatto, mi fa starnutire...».

Intanto Nino Frassica tornerà a Spoleto a gennaio e a febbraio in Comune gli verranno consegnate le chiavi della città...