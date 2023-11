Nicoletta Manni, chi è la nuova étoile della Scala. Dalle origini pugliesi alla scuola a Berlino: «Ragazze, credete nei sogni»

«Credete nei sogni e inseguiteli»: Nicoletta Manni lo raccomanda alle ragazze che iniziano a ballare. Un consiglio da seguire, visto che lei ha inseguito per una vita un sogno che ieri ha realizzato: è diventata étoile del teatro alla Scala con una nomina «a sorpresa» che non si aspettava.

Nicoletta Manni, chi è la nuova étoile della Scala

È stata una sorpresa perché è dagli anni '80 che la Scala non concede questo titolo (l'ultima ad averlo fu Oriella Dorella) ed è una sorpresa per il modo in cui il sovrintendente Dominique Meyer ha dato l'annuncio, Alla fine della rappresentazione di Onegin, dove Nicoletta ballava accanto a Roberto Bolle, il sovrintendente è salito sul palcoscenico insieme al direttore del corpo di ballo Manuel Legris e ha interrotto gli applausi spiegando che «quando una ballerina brilla così in mezzo alle stelle da anni, si possono cambiare le regole.

Le origini e la carriera

Trentadue anni, originaria di Galatina in provincia di Lecce, alla Scala è arrivata a dodici anni per frequentare la scuola di ballo. Dopo il diploma è andata alla Staatsballett di Berlino, per poi tornare nel corpo di ballo della Scala nel 2013 e diventare prima ballerina l'anno successivo. Quella nomina è stata una chiave di svolta, e nelle sue intenzioni lo sarà anche questa: «Sarà un nuovo punto di partenza» promette l'étoile che ha appena raccontato la sua storia nel libro "La gioia di danzare". «Ora dovrò scrivere un altro capitolo» scherza, e intanto continua le prove di Coppélia, ruolo in cui debutterà a dicembre al Piermarini.

«La Scala per me è innanzitutto famiglia. Qui mi sento accolta e con i colleghi è una grande famiglia: Milano e la Scala per me sono due pilastri». Grazie alla Scala ha anche conosciuto suo marito, il primo ballerino Timofej Adrijashenko che sul palco dell'arena di Verona, al termine dello spettacolo Bolle and Friends, le ha chiesto di sposarlo. «So quanto Nicoletta ha lavorato e sono orgoglioso - ha spiegato ieri sera - Noi lo sognavamo ed è un sogno che si avvera». «Quest'anno a capodanno non so se avrò un desiderio da esprimere» dice Nicoletta che per tutte le ragazze ha un consiglio: «credete nei sogni e inseguiteli. Lavorate duramente. Credeteci e vivete il momento».