Nicoletta Manni étoile della Scala in lacrime davanti al pubblico

La prima ballerina della Scala Nicoletta Manni è stata nominata ieri sera étoile del teatro milanese. Alla fine della rappresentazione di Onegin, in cui balla con Roberto Bolle , il sovrintendente Dominique Meyer e il direttore del ballo Manuel Legris sono saliti sul palco e hanno fatto l'annuncio della nomina che non le era stata anticipata e che l'ha fatta piangere. Trentadue anni, Manni è entrata a 12 alla scuola di ballo della Scala dove dal 2014 è prima ballerina. La nuova étoile non è nuova alle sorprese in scena. Il marito Timofej Andrijashenko le ha fatto la proposta di matrimonio sul palcoscenico dell'arena di Verona alla fine dello spettacolo Bolle and Friends