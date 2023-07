Myrta Merlino pronta per Pomeriggio 5: «Nessuna rivalità con Barbara D'Urso, siamo così diverse. Maria De Filippi mi ha dato consigli preziosi»

Myrta Merlino pronta per Canale 5. La giornalista arriva a Mediaset e prende il posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, in una versione del programma completamente rinnovata. Più spazio all'informazione e meno al trash sono queste le direttive di Pier Silvio Berlusconi per la stagione 2023-2024. Ma non sarà l'unica noità. Myrta Merlino arà anche più spazio di Barbara d’Urso. Il talk durerà 1 ora e 40 minuti (contro 1 ora e 15 circa della D'Urso), andrà in onda in concomitanza con La Vita in Diretta di Alberto Matano (quindi erso le 17.05). Inoltre ci sarà il ritorno del pubblico in studio. Questo passaggio di testimone non è stato preso benissimo dai telespettatori, ma neanche dalla D'Urso così il gossip si è acceso è a parlato di attrito tra le due donne. A prendere la parola sulla questione, e non solo, è stata proprio la giornalista ex di La7.

Le novità

Non ci saranno litigate trash tra politici di destra e sinistra. «Seguiremo l’attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv». Myrta punta tutto su un'attualità «popolare di alta qualità».

Non si indulgerà sul dolore, ma gli ospiti in studio racconteranno la cronaca come approfondimento e saranno diversi i giornalisti che erano famiglia a l'Aria che Tira arriveranno anche a Pomeriggio 5. Una nuova sfida per la Merlino che ora, grazie anche ai consigli di Maria De Filippi è pronta anche ad affrontare il nuovo pubblico di Mediaset.

I preziosi consigli di Queen Mary

«Paura che il pubblico Mediaset non mi riconosca come della casa? Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene».