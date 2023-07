Pier Silvio Berlusconi e il retroscena su Barbara D'Urso: «Lei mi chiese una prima serata, Pomeriggio 5 doveva cambiare: Myrta Merlino era quella giusta»

Nessun addio concordato. Ormai lo scontro tra Barbara D'Urso e Mediaset è ufficiale, anche se da contratto lei resterà fino a dicembre. Lo racconta (senza giri di parole) la conduttrice in un'intervista a Repubblica. Lo spiega in conferenza stampa durante la presentazione dei palinsesti autunnali 2023 Pier Silvio Berlusconi. L'Ad di Mediaset ha messo in atto la sua rivoluzione: basta con il trash e la volgarità. «La volontà è portare anche Pomeriggio 5 ad essere un po’ più concentrato su ciò che è attualità, cronaca e giornalismo. Pensiamo che Myrta Merlino sia la giornalista giusta per fare un grande lavoro». L'addio di Barbara d’Urso, dunque, arrivato - come racconta lei stessa - «senza nessun preavviso» si inserisce in questa rivoluzione.