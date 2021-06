Lo youtuber Mr Peto sarebbe scomparso nel nulla. Ne dà notizia la sorella che lavora al suo canale Youtube da circa 480.000 follower. «Ciro è sceso di casa circa 5 giorni fa, da lì non è più tornato». «Ciro non torna a casa da una settimana. Era sceso per prendere delle medicine per mia sorella che essendo incinta non si sentiva molto bene e da lì non è più tornato», ha spiegato in un video.

L'allarme è scattato perché non è più attivo sui social e non risponde alle chiamate. «Se hai avuto qualche problema, sai che la tua famiglia è sempre qui con te», ha detto rivolgendosi a Ciro. «Il suo ultimo video è uscito non appena 48 ore fa, quel video è stato registrato circa una settimana fa (sono stato io a caricarlo) carico i video settimanali da ormai tantissimo. Speravo le cose si risolvessero ed ho cercato di mantenere l'autonomia del canale come se nulla fosse, ma è arrivata l'ora di fare questa denuncia a tutti voi», ha proseguito.

«Provvederemo - conclude il video - a fare eventuali denunce alla polizia se capiamo sia il caso, o semplicemente è successo qualcosa che abbia scaturito in lui questa fuga». Infine l'appello ai followers affinché si facciano vivi se lo incontrano e scrivano alla mail brianzapaolo@gmail.com.