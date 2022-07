Morto Peter Brook, il più grande maestro del teatro del Novecento aveva 97 anni Chi era

Morto Peter Brook, il più grande maestro del teatro del Novecento aveva 97 anni. L'ultimo suo lavoro in Italia risale allo scorso anno quando il rivoluzionario artista britannico scelse di nuovo il borgo umbro di Solomeo per presentare in prima assolutal l'affascinante creazione da La Tempesta di Shakespeare realizzato con Marie-Hélène Estienne. Ad accoglierlo l'imprenditore e amico Brunello Cucinelli, direttore del Teatro Stabile dell'Umbria.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto TEATRO Brunello Cucinelli ritrova Peter Brook: in arrivo a Solomeo...

Brook era nato a Londra nel 1925 figlio di un emigrato lettone poi finda giovanissimo aveva frequentato con grande successo un po' tutti i generi, dal musical alla lirica, dalla tragedia al dramma shakespeariano. Poi il trasferimento a Parigi dove aveva assunto la direzione del Bouffes du Nord, un teatro di Parigi accanto alla Gare du Nord e dove è restato fino alla morte.

Le regie di Peter Brook hanno trasformato, nel corso degli ultimi decenni, il modo di concepire Shakespeare e il suo teatro. Le illuminazioni del grande maestro inglese hanno, rischiarato e reso palpitanti moltissime delle pagine scritte dal più grande drammaturgo di tutti i tempi. Da "Re Giovanni" del 1945 fino al suo ultimo "Amleto" in francese, Brook non ha, mai smesso di scandagliare le profondità del genio di Stratford.

Peter Brook è stato uno lucidi narratori di esperienze all'interno di quel mondo: da Re Lear a Marat/Sade a Il Mahabharata.