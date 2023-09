Agnelli, stasera su Tv8 il biopic sull'Avvocato "visto" dagli Stati Uniti

Agnelli, il biopic sulla vita dell'Avvocato, andrà in onda alle 21.30 di questa sera, 2 settembre, su Tv8. Un documentario del 2017 presentato in anteprima mondiale alla 74/ma Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il documentario è prodotto da colosso HBO in collaborazione con Consolidated Documentaries. La direzione è stata affidata a Nick Hooker, con produttore esecutivo l'ex direttore di Vanity Fair USA Graydon Carter: entrambi si sono avvalsi di una monumentale ricerca d'archivio di immagini, interviste, servizi tv che permettono di ripercorrere tutta la vita dell'industriale morto a 82 anni nel 2003.