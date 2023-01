Mihajlovic, la moglie Arianna: «Non mollo, vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa»

Sinisa Mihajlovic è il personaggio dell'anno per il Premio Biscardi. A ritirare il riconoscimento è stata la moglie, Arianna Mihajlovic che ha detto: «La mia forza? È quella di non mollare mai, andare avanti — ha detto — Il mio messaggio che vorrei trasmettere a tutti, soprattutto ai miei figli. Lotto e vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa».

I due si erano conosciuti nel 1995 quando Mihajlovi giocava nella Sampdoria. Si sono sposati nel 2005, e insieme hanno avuto sei figli.

Molto toccante il ricordo di Dusan e Miro Mihajlovic, i due figli maschi del calciatore scomparso il 16 dicembre 2022, che hanno parlato con il Corriere dello Sport. Hanno ripercorso l’ultimo giorno in clinica prima che il papà morisse.

«Era una domenica diversa dalle altre, disse a tutti che era felice e si sentiva molto bene. Chiamò un sacco di amici, forse quasi tutti quelli più legati a lui. Ma ci colpirono due chiamate: una a Conte e una a Guardiola, papà stava programmando i suoi viaggi di aggiornamento professionale sui campi del City e del Tottenham. Non so se era un modo per farsi coraggio oppure se era, come ci hanno detto, una specie di canto del cigno, fatto sta che ci sembrava davvero il solito leone. Noi avevamo capito da un mese che si era messa male, ovviamente non ne parlavamo né con lui né tra di noi perché coltivavamo sempre la speranza di un miracolo. Una malattia terribile , il primo trapianto era andato bene, il secondo meno perché dopo una settimana i valori erano già diventati anomali. Quella domenica è stata speciale proprio grazie alla sua voglia di lottare ancora. Era lui, spesso, che ci faceva forza. Siamo arrivati in clinica e abbiamo trovato davanti all’ingresso una carrozzina: papà si ribellò, ma siete matti io cammino da solo, non ho bisogno di aiuto».