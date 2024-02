Russell Crowe, la frecciatina a John Travolta e al "Ballo del qua qua": cosa è successo

È tornato all'Ariston Russell Crowe. In compagnia della sua band, The Gentlemen Barbers, il "gladiatore" ha cantato "Let the light shine", per poi annunciare il suo prossimo tour in Italia. Il tutto, insieme a una frecciatina al collega John Travolta.

L'esibizione

Musicista prima ancora di essere attore, Russell Crowe è tornato all'Ariston in compagnia della sua band, gli Indoor Garden Party.

Dopo aver cantato "Let the light shine", il "gladiatore" si è fermato con Amadeus per commentare alcuni dei suoi ruoli più importanti. «Quando ero giovane era difficile uscire dai personaggi che interpretavo. Quando sono diventato grande ho imparato a "proteggermi"». Poi l'iconica frase, pronunciata da lui stesso: «Al mio segnale scatenate l'inferno». Spazio poi alla sua carriera, parlando dei suoi primi ruoli fino al successo, e alle sue origini italiane: «Ho sempre sentito una connessione con l'Italia, e ora ho capito il perché».

questo è il motivo per cui anche queste serate un po' noiose bisogna guardarle perché chi si sarebbe mai immaginato Russell Crowe che percula John Travolta mentre Amadeus è piegato in due dal ridere #Sanremo2024 pic.twitter.com/EhNZqTOyFP — gloria 💐 (@_gloart) February 8, 2024

Infine la frecciatina a John Travolta, dopo le polemiche di ieri. Mentre Teresa Mannino nominava altri attori internazionali con "cognome italiano" (da Di Caprio a De Niro), Russell Crowe ha infatti esclamato «Travolta!», mimando anche il gesto della papera.

