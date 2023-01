Maria Mesi, indagata l'ex amante di Messina Denaro: così favorì la latitanza del boss

I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo Messina Denaro, e del fratello Francesco. I due, già condannati nei primi anni 2000 per il favoreggiamento di Denaro, sarebbero nuovamente iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di aver favorito la latitanza del capomafia arrestato il 16 gennaio scorso. Gli inquirenti avrebbero sequestrato i cellulari e i pc dei due fratelli.

Messina Denaro, la donna del boss si presenta ai carabinieri: «Ero la sua amante, ma non sapevo chi fosse»

Maria Mesi, chi è l'ex amante del boss

La donna venne arrestata il 14 giugno del 2000. Insieme a lei finirono in carcere altre due persone accusate di essere intestatarie del contratto di affitto di un appartamento in cui Messina Denaro si nascondeva ad Aspra, nel palermitano. Maria Mesi fu condannata in primo e in secondo grado per favoreggiamento aggravato alla mafia. La Cassazione annullò l'aggravante sostenendo che il rapporto sentimentale con il boss escludesse l'agevolazione di Cosa nostra. Gli investigatori trovarono diverse lettere d'amore che il capomafia e la donna si erano scambiati.