(Adnkronos) - Un quadro a colori che ritrae il Joker interpretato da Joaquin Phoenix in salotto, ma anche un poster del Padrino con l'immagine di Marlon Brando. E ancora libri, scarpe e una panca per allenarsi. Queste le prime immagini diffuse dai carabinieri del covo di Matteo Messina Denaro di Via CB 31 a Campobello di Mazara, Trapani.