Mattia, il vincitore di Amici 22: «Ho provato cosa significa perdere un padre, seppur per poco»

Mattia, fresco di vittoria del talente Amici 22, si racconta a Silvia Toffanin: «Mio padre non era d'accordo sulla mia passione. Stavo spesso al buio con le tapparelle abbassate e lui si arrabbiava. Mi accompagnava a tutte le gare». Il padre di Mattia fu artefice anche di una sorpresa per il figlio, presentandosi alla scuola all'improvviso: «Ha avuto un po' di problemi di salute. Era il periodo del covid: ho provato cosa significa perdere un papà, anche se per pochi minuti».

Anche con mamma il rapporto è speciale: «Mia madre è stata sempre appassionata di danza, come mia nonna.

A 9 anni ho fatto la prima lezione di danza. Poi mi so ritrovato a ballare con il frigorifero».

La madre di Mattia racconta che stava rischiando di perderlo quando era incinta di lui, ma poi tutto è andato bene.

Wax: “Matti dove siamo?”

Matti: “Siamo a Verissimo”

Wax: “Dove?”

Mattia: “A Verissimo” risatina di Mattia



L'esperienza ad Amici, come racconta Mattia, l'ha cambiato sotto i punti di vista: per lui è stata una scuola di vita che lo ha preparato per affrontare qualsiasi esperienza. Poi la Rumba in studio con Benedetta di Amici.