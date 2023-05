Wax si confessa a Verissimo: «Ad Amici ho imparato ad amare, prima non ero in grado»

Matteo, in arte Wax, ospite a Verissimo. L'origine del suo nome? «Un mio ex compagno di classe mi diede questo nome, in realtà non eravamo neanche così amici. La mia infanzia? Strana. I mie genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla. A 12 anni ho iniziato a lavorare, consegnavo i giornali sulla circonvallazione di Milano».



Lacrime di commozione per il cantante dopo aver visto il video riassunto della sua esperienza ad Amici: «Ora ho imparato ad amare. Prima non ne ero certo. Con le persone le cose non funzionavano, poi si è sbloccato qualcosa. Non mi sono mai fermato. Io e mio fratello abbiamo passato momenti difficili».

Un amore del cantante espresso soprattutto per i suoi genitori: «E' grazie a loro se faccio musica».

Il 26 maggio uscirà il suo disco «Wax».

Wax: “Matti dove siamo?”

Matti: “Siamo a Verissimo”

Wax: “Dove?”

Mattia: “A Verissimo” risatina di Mattia



Il ritorno di Adamo e Adamo❤️ pic.twitter.com/pSF2zbBLs6 — Tony🌟 / MATTIA HA VINTO (@tblu56) May 20, 2023

Entra in studio Arisa : «E' un ragazzo amabile: sono contenta che le persone se ne siano accorte. Mi ha regalato anche un bracialetto davvero bello. Deve essere ponderato nelle sue scelte»