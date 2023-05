Lorella Cuccarini, il retroscena su Angelina Mango: «Mi sono sentita privilegiata quando mi ha scelto»

Angelina entra in studio, il pubblico è in visibilio: «E' stata un'emozione assurda. Una ragazza ascoltava la mia canzone sul suo smartphone. Queste cose mi riempiono di gioia. Mamma e mio fratello? Mi stimano e sono contenta di averli stupiti. Far stupire mia madre, che mi conosce da sempre, è stato un grande successo per me. Voglio diventare come lei da grande. Vivere le emozioni forti non è per me ma ce l'ho fatta».



La lettera della mamma, spedita alla figlia mentre era ad Amici, recitava così: «Grazie Angelina per aver scelto questa famiglia per la tua esperienza terrena». Un rapporto saldo tra mamma e figlia, il fil rouge è la voce e la musica: «La mia infanzia l'ho vissuta nella musica. Prima di Amici scrivevo testi più tristi. Ora con «Voglia di vivere» è che è facile vedere il negativo delle cose ma le cose positive ci sono, basta vederle.



L'amicizia con Federica? Domanda Toffanin: «La cavigliera che mi ha regalato - racconta Angelina - è il simbolo di un rapporto che si è creato all'intern odella scuola.

Sper odi vederla il prima possibile e che le nostre strade si incrocino». Coincidenza, entra in studio proprio Federica: le due amiche si abbracciano. «Con Federica parliamo spesso di musica. E' stata molto importante per me: è una persona vera. Wax rientra in studio per salutare Federica: «Io con lei ho sempre dato la parte migliore di me».

"Angelina": anche lei ospite in questo speciale di #Verissimo, ha cantato "Ci pensiamo domani", ricevendo anche le sorprese di Federica, Wax e Lorella Cuccarini, presenti in studio 🎶💞 #amici22 pic.twitter.com/UQHiOpsK7Q — Tv: chi è in tendenza?📺 (@tendenzetv) May 20, 2023



Entra in studio Lorella Cuccarini che racconta a Silvia Toffanin il suo rapporto con Angelina e svela un retroscena: «Seconde me Federica non era a conoscenza di quanto valesse. Quando mi ha scelto come tutor mi sono sentita privilegiata. Lei era pronta ma aveva bisogno di qualcuno che credesse in lei. L'ho protetta, era insicura e fragile ma poi, con il suo saltello, ha conquistato tutti».