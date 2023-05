Matteo Paolillo, chi è l'attore di Mare Fuori che avrebbe negato una foto con un'atleta paralimpica al Concertone: «Nessuno mi ha chiesto niente»

«Nessuno mi ha chiesto niente, anche perché non ce n’è stato il tempo, dal palco siamo arrivati dritti ai camerini», Matteo Paolillo liquida così l’episodio circolato sui social e ripreso dalle agenzie, secondo il quale, dietro le quinte del Primo Maggio a Roma, l'attore e cantante salito alla ribalta grazie alla serie fenomeno Rai “Mare fuori” di cui canta la canzone, avrebbe prima rifiutato e poi accettato di farsi una foto con Sara Vargetto, giovane atleta paralimpica.

Il giovane attore della serie (dove interpreta Edoardo) ha invece abbracciato un undicenne che dalla mattina aspettava sotto la pioggia di incontrare il suo mito. E’ stata ambra Angiolini, al termine dell’esibizione di Paolillo al Primo Maggio, a portarlo dal giovanissimo fan.

Matteo Paolillo e i selfie “negati”: «Non so niente». Risponde il padre dell’atleta paralimpica

La replica dell'attore

“Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini. Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido”.

Cosa è successo

Il padre della giovane atleta a cui sarebbe stata negata una foto ha spiegato così al Messaggero: «Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto». Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa La Presse la giovane atleta paralimpica Sara Vargetto avrebbe aspettato sotto l’acqua, pazientemente seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre Paolo le teneva l’ombrello per non farla bagnare, che il suo idolo Matteo Paolillo le concedesse una foto. “Non gli va” sarebbe stata la motivazione data dalla persona dello staff del cantante e attore davanti al suo camerino. “Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa”, fa sapere il padre dell’atleta.

La carriera

Nato il 6 ottobre 1995 a Salerno, Matteo Paolillo è diventato famoso per la serie Mare Fuori dove interpreta Edoardo. Ma la passione per il cinema inizia già da bambino. A 13 anni si iscrive al Teatro delle Arti di Gaetano Stella dove studia recitazione e canto, affinando poi le sue doti presso il conservatorio teatrale La Scaletta di Gianni Diotajuti riuscendo anche a diplomarsi in ragioneria. La passione per la musica nell’attore oggi 27enne nasce a scuola durante l’adolescenza, quando Paolillo scopre e si avvicina alla musica rap.

Il debutto in tv per Paolillo arriva nel 2016 con la serie Rai Don Matteo, poi seguita dalle fiction Vivi e lascia vivere, Solo e Suburra: La Serie. Nonostante questi programmi abbiano avuto tutti un grande successo per Matteo Paolillo la popolarità arriva "solo" con Mare Fuori, la cui canzone che si sente nella sigla è cantata proprio dall’interprete di Edoardo Conte.

La musica

Oltre che come attore Matteo è conosciuto anche come cantante con il nome d’arte di Icaro. «È quello che vedo intorno alla mia generazione e che da subito ho portato nei miei pezzi: Icaro è la metafora di quanto siamo stati educati all’arrivismo. Abbiamo questa ambizione che sembra piuttosto una sindrome del supereroe, come se dovessimo sempre arrivare al sole. Non possiamo essere mediocri, ci hanno insegnato a dover superare gli altri, a dover eccellere. Ma questa frenesia finisce per bruciarci le ali», ha detto Paolillo a Rolling Stone parlando del significato del soprannome che utilizza nel mondo della musica.

Dopo aver fondato la band Suba Crew (con all’attivo un album intitolato Matrioska uscito nel 2017), l’attore 27enne è conosciuto nel mondo della musica soprattutto per la canzone di Mare Fuori “‘O Mar For” (da lui stesso scritta e cantata, anche sul palco di Sanremo 2023) così come per altri brani contenuti nella colonna sonora della fiction quali “Origami all’alba” e “Sangue nero” (che però nella serie viene eseguita da Cardiotrap).