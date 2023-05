Emma ricorda il padre Rosario sul palco del Concerto del Primo Maggio con una poesia di Virginia Woolf

"Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero. Non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione". Emma Marrone sul palco del Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma ha ricordato il papà Rosario leggendo una poesia di Virginia Woolf che ha dedicato a sé stessa.

La popstar salentina dopo l'esibizione sulle note di "Cercavo amore", "Io sono bella"", La mia città" e il nuovo singolo "Mezzo mondo" è tornata sul palco di Piazza San Giovanni e da un foglio appoggiato sul leggio ha letto la poesia "Resta viva" di Virginia Woolf: "Resta viva, con tutta te stessa, con ogni cellula del tuo corpo, con ogni fibra della tua pelle. Resta viva, impara, studia, pensa, costruisci, inventa, crea, parla, scrivi, sogna, progetta. Resta viva, resta viva dentro di te, resta viva anche fuori, riempiti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza. Resta viva di gioia. C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa", ha detto Emma, riservando alla fine un saluto al padre Rosario, scomparso lo scorso settembre, da sempre al suo fianco nella vita personale e lavorativa.