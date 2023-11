Matteo Diamante e il trapianto di capelli, lo sfogo dell'ex di Nikita Pelizon: «A 23 anni ebbi un problema di salute. Ora sono deluso da certi “amici”»

Matteo Diamante fa il trapianto di capelli. L'ex naufrago dopo l'intervento è tornato su Twitter (ops X)per lamentarsi del comportamento di alcuni suoi "amici". «A distanza di tre giorni, anche la mia ex ragazza, ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un “come stai?” Non potevano saperlo, ho solo postato un video visto da due milioni di persone in pochi giorni. Comunque tutto ok, non sarà la fine del mondo, ma vabbè. Ah dimenticavo prima che partiate in quarta Edo e i miei amici più vicini ovviamente mi hanno scritto prima e dopo l’intervento».

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli «si sono lasciati», Fabrizio Corona ci va giù pesante: «Una coppia finta. Lei un'arrampicatrice sociale»

Matteo Diamante e il trapianto di capelli, lo sfogo sui social

L'ex di Nikita Pelizon ha aggiunto: «Io credo molto nella parola amicizia, poi ci mancherebbe.

Nikita Pelizon, è di nuovo amore con Matteo Damante? L'ex gieffina gli scrive una lettera: «Viviamoci, ma non siamo fidanzati. Dammi tempo»

Attraverso un video Instagram Matteo spiega il motivo della sua decisione: «Ho trovato il coraggio dopo anni e l’ho fatto. A 23 anni iniziai a perdere i capelli per colpa di alcuni motivi di salute. Iniziai tante cure, una tra le ultime mi fece recuperare davvero tanto (dopo l’Isola dei famosi mi venne un inizio di lieve alopecia per mancanza anche di sostanze nutritive, fortunatamente curata). Non ero messo malissimo, nascondevo molto bene, però mi urtava vedere tutta la mia famiglia con i capelli lunghi e io stempiato. Per 10 anni il mio unico problema sono sempre stati i capelli: la cera opaca perfetta, lacca poca se no li perdevo, polveri e lozioni per inspessirli, al mare usavo sempre il cappellino soprattutto se uscivo dall’acqua».

a distanza di 3 giorni, anche la mia ex, ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione.

Certi amici manco un “come stai?”

Non potevano saperlo, ho solo postato un video visto da 2 mln di persone in 2 giorni

Comunque tutto ok, non sarà la fine del mondo, ma vabbè. pic.twitter.com/Wjq10exD0j — Matteo Diamante (@matteodiamante) November 6, 2023

L'ex naufrago ha aggiunto: «Può sembrarvi stupido e infantile ma per me era un vero e proprio disagio. So che ci sono alcuni uomini,s e non tanti, che possono capirmi. Il nervoso che mi facevo davanti allo specchio dio solo lo sa. Ci convivevo ma non stavo bene con me stesso. Cosi mi sono deciso, ho scelto la clinica e documento il tutto, come ho sempre fatto. Chi mi segue da 4 anni a questa parte mi ha visto veramente in ogni modo e situazione, sono anche d’accordo che “il capell”o non fa il monaco. tanto per intenderci, però davvero non ce la facevo più. Ho voglia di vivere la mia restante vita con i capelli, visto che dovrei averli».

Nerlle ultime ore Matteo si mostra ai suoi fan, si dice soddisfatto del risultato. «Buongiorno, oggi va meglio ma è stata una notte strana»