PESARO - Sarà una Pasqua triste per Massimo Ambrosini e la sua famiglia. È morta la mamma Paola Valentini a cui era legatissimo. È successo nella giornata di ieri e i funerali si terranno subito dopo Pasqua, nella chiesa del Cristo Re a Pesaro, la parrocchia che ha visto crescere il piccolo “Ambro”, fino a vedergli spiccare il volo come calciatore (e campione).

L’addio sarà martedì mattina alle 11 ma già domani sarà recitato un rosario alle 19. E saranno tanti i pesaresi che vorranno stringersi attorno alla famiglia Ambrosini per dare testimonianza del loro affetto e della loro vicinanza. Paola Valentini - figlia di Alterino, storico dipendente del Comune di Pesaro scomparso nel 2015 a 103 anni- era sposata con Guerrino, più noto come Piccio, farmacista molto conosciuto ed ex dirigente sportivo dell’Adriatico, la prima società in cui militò il futuro campione del Milan oggi affermato telecronista sportivo.

Massimo Ambrosini, il figlio è malato: «Alessandro ha il diabete, la nostra vita sconvolta da una malattia inguaribile»

Non è purtroppo un periodo facile per Massimo Ambrosini che solo poche settimane fa è stato alla ribalta delle cronache mettendosi a nudo, insieme alla moglie Paola, per raccontare a cuore aperto della malattia del figlioletto Alessandro, il suo ultimogenito, (la coppia ha tre figli), annunciando il suo impegno per la ricerca medica. Il bimbo, di 2 anni mezzo, soffre di diabete di tipo 1, una malattia al momento incurabile. Dieci giorni fa, insieme al figlio maggiore Federico, ha partecipato a Milano alla staffetta della solidarietà per dare un contributo alla ricerca tramite la maratona Born tu Run che è stata organizzata a favore della Fondazione Italiana Diabete. «Abbiamo la necessità e la volontà di sapere - ha detto il campione di recente ospite con la moglie in diverse trasmissione televisive - che prima o poi si arriverà a una cura definitiva. Per sconfiggerlo l’unica speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca».