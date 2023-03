Massimo Ambrosini, il figlio è malato: «Alessandro ha il diabete, la nostra vita sconvolta da una malattia inguaribile»

Massimo Ambrosini e la malattia del figlio: «Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa».

L'ex centrocampista del Milan, oggi opinionista televisivo, prosegue in un post su Instagram: questa è «una malattia che non si vede, ma può avere conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni. Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia inguaribile, ma c'è una speranza che passa esclusivamente dalla ricerca scientifica».

La conclusione del video messaggio: «Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini, che hanno questa malattia, vogliamo che si arrivi ad una cura definitiva! Per questo ho deciso di correre alla Milano Marathon, insieme a qualche mio ex compagno di squadra, per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. Sostienici facendo una donazione qui sotto: aiuta noi e la ricerca a correre più veloci. Insieme ragazzi possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia!».