Martina Stella a Verissimo: «Sono tornata a recitare con un ruolo diverso. Nell'adolescenza ho perso alcune tappe fondamentali»

Ospite a Verissimo Martina Stella. Martina Stella è nata a Impruneta, in provincia di Firenze, il 28 novembre 1984 (ha 38 anni) è figlia di un impiegato al casello della società Autostrade e di Bianca una ballerina sia di danza classica che di danza moderna. I genitori si separarono quando aveva 15 anni. In pochi lo sanno, ma Martina Stella fece un debutto non ufficiale a dieci anni, esordendo come testimonial per le scarpine da bambini Lelli Kelly. Nel 1998-99 frequenta il corso di recitazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze, diretta dal regista Giuseppe Ferlito. A febbraio del 2001, a soli 16 anni, debutta con successo di pubblico e critica ne L'ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino. Seguono altri lavori per il grande schermo: Nemmeno in un sogno, regia di Gianluca Greco e Un amore perfetto. All’età di 17 anni si trasferisce a Roma. L’attrice ricorda il momento della separazione dei genitori come uno dei periodi più critici della sua vita. Al settimanale Chi racconta: «Da un punto di vista economico la mia famiglia è stata un disastro, tanto che accettai di girare "L’ultimo bacio" anche per aiutare i miei genitori». Arrivata a Roma martina continua a inseguire il suo sogno.

Cosa ha detto a Verissimo Martina Stella

«Ho appena finita di girare una serie con un ruolo moolto diverso da quelli del passato. Sono in una fase felice. Volevamo questo bimbo e mi godo la famiglia incastrando il lavoro e la famiglia». L'attrice rivela di essere cambiata da quando è mamma. Ma la gloria è arrivata già a 16 anni: «Mi sono persa la leggerezza di quell'età. Ero sempre molto serie ho sfruttato le opportunità. Il mio sogno era lavorare nel cinema e ce l'ho fatta». Negli anni di popolarità era sulle riviste di gossip: «Ironizzavo molto le situazioni con la stampa rosa». Poi il papà di Ginevra, la figlia: «Con Gabriele non ha funzionato ma siamo in rapporti civili». Martina Stella facevo cene imbrazzanti con i single: «Lì ho incontrato Andrea: molto serio e giovane». Leonardo è il fratello di Ginevra, copagno di giochi: «Pensavo di essere pià preparat, invece è stato difficile lo stesso.

Il marito e i figli: chi sono

Nel 2015 ufficializza la relazione con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia (figlio dell’ ex calciatore di Lazio e Juventus Lionello) con cui convola a nozze il 3 settembre 2016 a Carbognano in provincia di Viterbo. «Una cosa è immaginare il proprio matrimonio, un’altra è viverlo. E io non riesco a trovare le parole per descrivere le emozioni che ho provato. È stato il giorno più bello della mia vita insieme con quello della nascita di mia figlia Ginevra». Racconta lei stessa a Chi. Emozioni infinite da quando conosce Andrea: il 5 novembre 2021 Martina Stella annuncia su Instagram la nascita di suo figlio Leonardo. I due si sono conosciuti grazie ad amicizie in comune, ma l’amore non è scoccato subito. Eppure i due poi si sono accorti di provare qualcosa che andava oltre una semplice amicizia… e così si sono fidanzati e poi sono convolati a nozze. Ora vivono a Roma nel quartiere Parioli.