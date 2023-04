Federica Andreani si racconta dopo Amici 22: «Praticavo pugilato, poi ho fatto la parrucchiera. Piccolo G? Sono innamorata»

Nata a Riccione nel 1999, Federica di Amici ha 23 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni neanche circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo. Appassionata di musica da vari anni, è un’autodidatta. Inoltre ha un rapporto molto stretto col padre che l’ha sempre supportata in tutto quello che ha fatto.

Cosa ha detto Federica a Verissimo

«Per è stata un sogno perché non avevo le basi. Facevo la parrucchiera e cantavo in camera mia. Ho inviato un video e mi hanno chiamato dopo diversi provini. Sol oquando arrivi lì capisci che ce la puoi fare e inizi a credere in te stessa». Da piccola sognava di fare la cantante ma aveva anche la passione per il pugilato e a livello agonistico ha partecpato a diverse gare.

«Papà allena e con i miei genitori ho un bel rapporto. Mio padre è più chiuso mia madre invece è più empatica e sensibili». La cantante ha confessato che Arisa è stata molto vicina a lei e l'ha aiutata tanto. «Angelina? Abbiamo stretto una bella amicizia. Non ricordo come sia iniziata. Mi ha regalato un bracialetto molto importante che non si slacciava da anni». Piccolo G è però il grande amore di Federica: i due si vedranno la settimana prossima . Lui le ha dedicato tante lettere e poesie d'amore. «All'inizio eravamo tanto amici, parlavamo tanto. Abbiamo avuto alti e bassi nella nostra storia all'interno di Amici. Siamo orgogliosi entrambi. Mi fa ridere davvero tanto»