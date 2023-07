Maria Grazia Cucinotta, morta a 50 anni la migliore amica Sabrina Giambartolomei: «Lasci un vuoto infinito»

Lutto nel mondo dello spettacolo, in particolar modo per Maria Grazia Cucinotta: è morta a causa di una malattia improvvisa Sabrina Giambartolomei, migliore amica dell'attrice siciliana. Aveva 50 anni. Produttrice e organizzatrice di eventi, Sabrina Giambartolomei è deceduta sabato 29 luglio all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove era ricoverata. I funerali si terranno domani, lunedì 31 luglio, alle 16.30 al Duomo di Nepi.

Elisabetta Caon, chi era e come è morta la 29enne ricercatrice in vacanza in Grecia: chitarra e viaggi le sue passioni

Maria Grazia Cucinotta ha voluto ricordare la sua «amica del cuore» pubblicando una foto sul suo profilo Instagram e scrivendo parole molto toccanti: «Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte.

Invece, hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito Sabrina amore mio amica del cuore. Ti voglio bene per sempre».

I messaggi di cordoglio

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio dei fan e non solo, a corredo del post dell'attrice. «Un abbraccio colmo di affetto sincero e di umana comprensione», ha scritto Sandra Milo. «È da questa notte che guardo questo post e non sono riuscito a trovare il coraggio di scrivere qualcosa. Ti voglio soltanto ringraziare per averci regalato questa bellissima foto della mia cara nipote e soprattutto per le bellissime parole, so che anche lei era molto legata a te. Domani la sistemeremo per sempre a fianco della sua amatissima mamma poi dovremo pensare a Davide. Speriamo soltanto di essere all'altezza», ha scritto invece lo zio di Sabrina.