Margareth Madè e Giuseppe Zeno festeggiano 7 anni di matrimonio, la vacanza con le figlie al luna park: «Vederle divertirsi per noi è la gioia più grande»

Hanno festeggiato da pochissimo i setti anni di anniversario di matrimonio, innamorati e uniti più che mai, Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono una coppia davvero da sogno e con le loro stupende figlie – Angelica e Beatrice – formano la famiglia perfetta.

Dopo una tappa alla Mostra del Cinema di Venezia, la famiglia si è diretta alla volta del Parco divertimento più magico di sempre: Gardaland. I due attori e le loro deliziose figlie hanno passato la giornata alla scoperta del Parco con l’obiettivo di divertirsi e rilassarsi grazie alle tante attrazioni disponibili.

Dopo aver esplorato in lungo e in largo le colorate aree di Fantasy Kingdom la famiglia si è fatta coinvolgere dalla magica atmosfera del mondo di Peppa Pig con una tappa nell’isola dei Pirati a bordo delle colorate barchette galleggianti per poi divertirsi nell’atmosfera agreste e frizzantina di Doremifarm e, infine, si sono goduti un momento di relax nell’avventuroso villaggio West.

Una giornata di spensieratezza e di divertimento per la famiglia che Margareth Madè e Giuseppe Zeno felici di vedere i loro bambini così: «Vedere le piccole divertirsi per noi è la gioia più grande, qui a Gardaland hanno avuto modo di fare tante esperienze. Sono ancora piccine ma siamo contenti di aver trascorso del tempo in modo così costruttivo, sano e felice».