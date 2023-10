Gardaland, tra zucche e creature mostruose spuntano i PanPers e la Pozzoli's Family

Ventimila zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature per la ventunesima edizione della Gardaland Magic Halloween, l’evento che bambini e genitori potranno vivere al Parco fino al prossimo 5 novembre.

Uno spettacolo nello spettacolo dove sono già accorsi i primi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport accompagnati dai loro piccoli. Dal campione di calcio come Gianluca Zambrotta al campione di tennis come Omar Camporese. Fino al duo comico formato dai PanPers. Andrea Pisani e Luca Peracino si sono divertiti come sul palco di Only Fun la trasmissione comica che tornerà presto in televisione anche con Elettra Lamborghini.

Tanta paura e tente risate anche con l’attrice Beatrice Arnera e la simpaticissima Pozzoli’s Family che dopo essere stati vittime di divertenti scherzetti hanno avuto l’occasione di brindare a questa nuova paurosa stagione con un aperitivo infernale in compagnia dell’immancabile mascotte Prezzemolo con un nuovo look a tema, per poi godersi la giornata alla ricerca di tutte le novità di stagione.

Per tutti gli ospiti il gran finale è stato vissuto in piazza Jumanji: appuntamento fisso per il gran finale con la Regina di Halloween lo show finale che vedrà protagonista la strega Zenda, Prezzemolo, Aurora e il loro corpo di ballo a gran completo.

Tra canzoni, coreografie, numeri acrobatici verrà proclamata la regina di Halloween!