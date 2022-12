OnlyFans, fa la hostess a Gardaland ma decide di pubblicare foto osé: il parco non le rinnova il contratto. «Siamo un luogo per famiglie»

Lo stipendio non le basta così decide di iscriversi a OnlyFans e guadagnare pubblicando foto osè. È il caso di Ilaria Rimoldi, 25enne con una laurea in arredamento e design e un contratto a tempo determinato a Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, dove fino al mese scorso si occupava di «pilotare» le attrazioni e di accogliere i visitatori.

Ilaria Rimoldi, da Gardaland a OnlyFans

«Il mio stipendio era di circa mille euro – racconta – e mi serviva un’entrata in più: tra affitto, auto, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine-mese». Così ha pensato bene di ripiegare su OnlyFans e far pagare agli iscritti un costo per mostrarsi in pose audaci. «Io non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie. Iscriversi al mio canale costa dieci dollari al mese». Una scelta quella di ilaria che ha fatto infuriare i vertici di Gardaland che a novembre di questo anno non le hanno rinnovato il contratto. Ma poco male, visti i guadagni che lei stessa ammette al Corriere Veneto di incassare con la piattaforma web.

Le dichiarazioni

«Il primo mese ho guadagnato 600 euro, ma poi il numero delle persone che mi seguono è aumentato e a novembre sono arrivata a guadagnare 5mila euro».

A Gardaland inizialmente nessuno lo sapeva, ma poi si sa, il web è frequentato da tanti "guardoni" così la voce si è sparsa e la direzione ha deciso di convocare la ragazza. «Mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volevano potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare la stessa cifra che mi garantisce quella mia seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato».

La decisione del parco

Ma il parco divertimenti non l'ha licenziata, i dirigenti, hanno solo ( a detta della ragazza) cercando di renderle la vita impossibile. Così il 27 novembre allo scadere del contratto per Ilaria il rinnovo non è arrivato, ma d'altronde a lei va bene così.

Il parco però ci tiene a specificare che «Gardaland riconosce e promuove l’importanza delle risorse umane all’interno dell’ambiente lavorativo e incentiva la creazione di rapporti di rispetto e collaborazione con e tra i propri dipendenti» ma spiega anche che «nell’ambito delle politiche aziendali si invitano i collaboratori, per le proprie attività digital, a evitare l’utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti».

Certo l'argomento è spinoso: può un'azienda licenziare per il comportamento di un dipendente ritenuto inadeguato fuori l'orario di servizio? Ai posteri l'ardua sentenza, per ora Ilaria Raimondi vive bene così.