Marco Klinger e la chirurgia estetica: «Ho fatto più di 50 mila interventi e ho ritoccato anche dei politici. Mi sarebbe piaciuto avere a che fare con Lady D e Tina Turner»

Il professor Marco Klinger è uno dei più famosi chirurghi estetici in Italia. Vip, politici, persone della Milano bene e non solo si rivolgono a lui per qualche "ritocchino" per tornare a piacersi, essere più giovani. Fino a oggi ha operato «circa 50 mila. E i numeri dei Vip, vi assicuro, sono ridotti. Nomi? Non posso farne, abbiamo ferree regole: ci sono però anche dei politici. Quanto ai capricci, a volte mi lasciano stupefatto le richieste diringiovanimento, pure da parte di uomini». Ma può dire chi gli sarebbe piaciuto incontrare e "operare": «Mi sarebbe piaciuto avere a che fare con Lady Diana o con una donna effervescente come Tina Turner, anche lei purtroppo scomparsa di recente».

Intorno alla chirugia estetica c'è tanto ego come ha raccontato il professor Marco Klinger al Corriere della Sera. «Molto, a volte anche troppo. È gratificante la sensazione di migliorare quello che è già bello, ma è perfino più esaltante rendere bello ciò che non lo è o che non lo è più: la mia base è la chirurgia estetica, però faccio anche tanti interventi di chirurgia ricostruttiva».

Quella più difficile però è la prima perché la chirurgia estetica «mette di fronte all’aspettativa del risultato: alla paziente non basta migliorare, lei vuole essere perfetta».

Richieste assurde? «Sì, sempre le solite. Ci si dimentica che puoi migliorare cosce o altro, ma di“Miss Muretto di Alassio” ce n’è una sola... Mostrare le foto dei pazienti pre e post intervento aiuta però molto».

E per quanto riguarda i costi non è vero che la chirurgia plastica è solo roba da ricchi. «Ormai è vista da tutti come una possibilità in più per diventare come ci si sente veramente e in generale per stare meglio con sé stessi. Per quanto riguarda l’aspetto economico, ho sempre cercato di evitare le richieste esose».

Sophie Codegoni ospite a Verissimo: dal matrimonio alla separazione con Basciano, chi è l'ex concorrente del GF

Sportivo mancato, figlio del medico della Grande Inter negli anni di Suarez e Facchetti oltre che della pallacanestro Cantù, Marco Klinger parla di chirugia estetica anche in televisione. «Sono stato ospitato da tante televisioni, su Italia 1 ho fatto Plastik, programma carino e divertente. Ora sono conduttore di una trasmissione prodotta da Italpress: intervisto colleghi famosi, restituisco alla medicina quello che mi ha dato e faccio imparare la gente».

Ma parlando di suo padre si scopre un grande dolore. Il 18 febbraio 1992 suo padre fu assassinato. Ma ancora oggi, come racconta al Corsera, non c'è un colpevole. «È la tragedia della vita mia e della mia famiglia. Ci ha consolato verificare l’affetto che lo circondava: immaginavamo che fosse un medico famoso e amato, e ciò divenne certezza sotto forma di plebiscito. Papà ha lasciato un’eredità umana colossale: essere figli di Roberto ci ha consegnato un passaporto diplomatico. Il nostro impegno è essere degni di lui: era un gigante di generosità. Con me era però duro: mi ha adorato, ma mi ha educato come un soldato tedesco».

Silvina Luna morta dopo un intervento di chirurgia estetica: l'attrice (ex di Osvaldo) aveva 43 anni

Curiosità: la sua grande somiglianza a Mark Spitz, il fuoriclasse americano del nuoto. «Una discreta somiglianza mi ha aiutato e mi ha permesso pure delle conquiste femminili. Però essere paragonato a Spitz mi ha dato prima di tutto tante sicurezze...».