Louis Spencer, il nipote di Lady D compie 30 anni: chi è lo scapolo più ambito di Londra, attore ed erede di un patrimonio da 100 milioni

È un attore poco conosciuto, ma soprattutto è stato nominato uno degli scapoli più ambiti del mondo e, un giorno, erediterà l'intera tenuta di Althorp di 13.500 acri, dove Diana, principessa del Galles, è cresciuta.

Quando suo padre Charles, il fratello di Lady D, morirà, il figlio Louis Spencer assumerà il suo titolo e diventerà il decimo conte Spencer e, con il titolo, prenderà possesso anche della magnifica casa georgiana stimata per un valore di oltre 100 milioni di sterline. Con le sue 90 camere, un'ampia collezione di opere d'arte e mobili di pregio, nonché 28 edifici e strutture tutelati nel parco, Althorp, nel Northamptonshire, è la sede della famiglia Spencer da oltre 500 anni.

Kitty Spencer, la nipote di Lady D rivela di avere un figlio: la gravidanza segreta e il parto mai annunciato

Chi è Louis Spencer

Louis Spencer, vive a Londra, e oggi compie 30 anni.

Sebbene abbia tre sorelle maggiori, la primogenitura maschile significa che sarà lui l'unico erede di questa fortuna. Louis, che detiene già il titolo di visconte Althorp, è il figlio più giovane e unico figlio che suo padre ha avuto con la sua prima moglie, Victoria Aitken (nata Lockwood). Nato il 14 marzo 1994 al St Mary's Hospital di Londra, è cresciuto con sua madre in Sud Africa in seguito alla separazione dei suoi genitori. Quando viveva a Città del Capo ha studiato nella scuola privata più costosa della città, il Diocesan College, dove le tasse costavano £ 13.955 all'anno. Successivamente è tornato nel Regno Unito per studiare all'Università di Edimburgo.

La carriera di attore

Bello e sofisticato come i suoi cugini, i principi William e Harry, Louis ha continuato a studiare recitazione alla scuola di recitazione ArtsEd a Chiswick di Londra. Esibendosi sotto il nome d'arte Louis John Lyons, ha firmato con l'agenzia di talenti Tavistock Wood, le cui stelle includono Dominic West e Lily James. A differenza delle sue sorelle maggiori, Lady Kitty, 33 anni - che ha anche sfilato per Dolce & Gabbana - e delle gemelle Lady Amelia e Lady Eliza, 31 anni, che sono state cover star di Tatler, Louis evita i social media e gli eventi di alto profilo. Tatler ha descritto l'erede biondo ramato come "alto, disinvolto e molto bello ma "super riservato". E il Daily Telegraph l'anno scorso arrivò al punto di soprannominare Louis il "riluttante ragazzo simbolo della primogenitura maschile".





Earl Spencer, 59 anni, ha detto apertamente che manterrà la tradizione e sceglierà Louis come suo erede. Nel 2015, ha detto: "Se scegliessi Kitty sarebbe contro tutta la tradizione che accompagna Althorp". È proprio così che è. Ho dei problemi con questo concetto. 'Ho anche i punti di forza del fatto che ha funzionato fino ad oggi. È ancora intatto. Se vai in giro per i castelli della Loira o altro, sono vuoti. "Tutto viene diviso equamente attraverso le generazioni e ti ritrovi con un bellissimo edificio con un bellissimo arazzo al suo interno. L'intera idea della primogenitura era di tenerlo insieme.' Louis gode di uno stretto rapporto con le sue sorelle. Ha accompagnato la sorella maggiore Kitty lungo la navata durante il suo matrimonio italiano, al posto del padre, che polemicamente non era presente. Da bambini, avevano goduto di un'educazione privilegiata ma privata a Città del Capo, dove Earl Spencer e Victoria si trasferirono nel 1995 per crescere i loro figli lontano dagli occhi del pubblico. La coppia divorziò nel dicembre 1997, mesi dopo la morte di Diana, e poco dopo Charles tornò nel Regno Unito. A parte una manciata di telefonate con suo padre, Louis è stato tenuto in gran parte lontano dai riflettori. La sua prima apparizione di alto profilo è stata al matrimonio del principe William e Kate Middleton nell'aprile 2011, anche se il diciassettenne è stato messo in ombra dalle sue affascinanti sorelle maggiori bionde. Quattro anni dopo, Louis fece un'apparizione inaspettata sul feed Instagram del rapper Nicki Minaj. È stato visto con il braccio attorno alla star americana, con il cantante che sottotitolava sfacciatamente "guarda la foto del nostro matrimonio". Louis è venuto sotto i riflettori per la prima volta al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle nel 2018, quando ha accompagnato sua madre e le sue sorelle. Elegante in tight, Louis è diventato una delle improbabili star della giornata e ha ricevuto dozzine di giocose proposte di matrimonio da utenti infatuati dei social media.

Il suo aspetto e la forte somiglianza familiare gli valsero anche il soprannome di "Harry Lite". Senza dubbio i suoi legami familiari e il suo aspetto torneranno utili se Louis deciderà di perseguire il suo sogno di diventare un attore. Nel 2019, suo padre Charles Spencer ha rivelato: "Louis vive a Londra. È un attore che frequenta una scuola di recitazione e lavora incredibilmente duramente e voglio che sia in grado di realizzare i suoi sogni in quella direzione. È completo: lavora 14 ore al giorno.' Tuttavia, resta da vedere come riuscirà a destreggiarsi tra una carriera fiorente e la grande responsabilità di gestire Althorp, quando arriverà il momento.