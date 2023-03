Sabato 11 Marzo 2023, 22:37

«Pur di emulare personaggi in vista i giovani spesso chiedono trattamenti estremi» denuncia Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (Sicpre). «I pericoli sono tanti e la competenza in questo settore è indispensabile».

Quali sono gli interventi più richiesti?

«Soprattutto quelli sul viso: per lo più viene richiesta la chirurgia palpebrale oppure interventi sulle labbra; ma sono molti i giovani che chiedono anche la rinoplastica. In particolare, però, chiedono trattamenti che vanno al di là di quella che può essere la normalità. Vogliono emulare personaggi in vista, spesso seguiti sui social; cercano di distinguersi e ritengono che il modello di bellezza sia quello mostrato dai personaggi noti».

A che età si rivolgono a voi?

«Negli ultimi 6-7 anni si è abbassata di molto l’età dei giovani che voglio farsi ritoccare. Ormai sono per lo più ventenni, ma ce ne sono anche molto più giovani. Precisiamo però chi ha specializzazione in chirurgia plastica spesso rifiuta di fare questi trattamenti. Purtroppo, però, i giovani si rivolgono a persone che impropriamente acconsentono, senza però avere la competenza sufficiente per poter effettuare questo tipo di prestazioni».

Si riferisce ai cosiddetti trattamenti di bellezza?

«Spesso le ragazzine vanno dall’estetista per il botox per la fronte oppure per l’acido ialuronico per le labbra: ma è folle utilizzare il botox a 20 anni».

I genitori in genere li accompagnano?

«Se i figli sono ventenni, non sempre».

Ma allora chi li paga questi interventi?

«I genitori. Lo sanno. E acconsentono».

A quali rischi si può andare incontro?

«I pericoli sono tanti, la competenza per questi trattamenti è indispensabile. L’utilizzo sbagliato dell’acido ialuronico, per esempio, può determinare la necrosi della cute».

Bisogna stare attenti anche quando si torna a casa?

«Certo, gli imprevisti possono manifestarsi anche nei giorni successivi».

Come fare per evitare spiacevoli sorprese?

«Serve una buona comunicazione, e poi occorre rivolgersi a specialisti che abbiano competenza, ossia i medici specialisti in chirurgia plastica, che quindi utilizzano prodotti di qualità, in modo corretto e con tutti gli accorgimenti necessari».