Mara Venier conferma il programma di Raiuno: «Domenica In c'è e ci sarà». Confermata anche la conduzione del premio Agnes

«Domenica In c'è. Ci sarà. Ora comincerò a lavorare con il mio gruppo: sempre quello, perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà il mio nuovo direttore (dell'intrattenimento daytime Rai ndr) Angelo Mellone, con cui ho già avuto degli incontri molto belli, calorosi. Dobbiamo cominciare. Ammetto che ancora non ci ho messo la testa sopra. Ho appena finito». A dirlo è il "capitano" della squadra, Mara Venier. La "signora della domenica" per antonomasia a settembre taglierà il traguardo delle quindici edizioni condotte, sempre dello stesso storico programma di Rai 1.

Quindici sono pure le edizioni del Premio Biagio Agnes, il riconoscimento internazionale di giornalismo e informazione intitolato allo storico direttore generale della Rai. La premiazione che celebra le più grandi firme del Paese si è svolta lo scorso 23 giugno sul palcoscenico romano di Piazza del Campidoglio, ma la relativa trasmissione televisiva andrà in onda nella seconda serata del prossimo 4 luglio su Rai 1. A tenere le redini del programma ci sarà ancora "Zia Mara", affiancata da Alberto Matano, timoniere de "La vita in Diretta". Tra gli ospiti Al Bano, Fausto Leali e Arisa.

«Ogni volta che mi chiamano per presentare il Premio Agnes è quasi una medaglia per me.

Un modo per dirmi: "brava, anche in questa stagione hai fatto bene il tuo lavoro"», spiega ancora Venier. Colonna intramontabile della tv di Stato, al di là di ogni cambiamento al vertice.

Biagio Agnes 2023: i nomi dei vincitori

Tra i premiati di questa edizione spiccano la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola (Premio per le istituzioni europee), Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, per la loro testimonianza lucida e dolorosa del conflitto russo-ucraino (a entrambi il Premio reporter di guerra). Francesca Paci de La Stampa vince il "Premio carta stampata" per il racconto sulle donne iraniane. A Fiorello di Viva Rai2 va invece il "Premio per la Tv".

Ma a vincere il premio Agnes non sono solo i volti, ma anche le produzioni. La novità di quest'anno è il fenomeno cult Mare Fuori, insignito del "Premio generazione streaming". La serie tv "Il nostro generale", incentrata sulle vicende del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e interpretata da Sergio Castellitto, ottiene invece il "Premio

fiction" che è stato consegnato dal direttore del Messaggero Massimo Martinelli. C'è gloria anche per un decano del cinema italiano: Pupi Avati si porta a casa il "Premio cinema" per il suo Dante (2022), film biografico sul Sommo poeta.