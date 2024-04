Mahmood: «Ogni tanto mi immagino morto. Sto pensando di diventare padre ma l'ultima che mi sono innamorato avevo 16 anni»

Mahmood, alias Alessandro Mahmoud, si trova in pieno “European Tour” nelle maggiori città d'Europa. Tutte sold out. Ma quello che lo emoziona di più forse è poter cantare il primo maggio a Roma, per il concertone. «Sono onorato di parteciparvi per la prima volta. È una grande occasione per sensibilizzare e ricordare i diritti dei lavoratori». A Republica il cantante non si nasconde parla dell'Italia che è il Paese che gli ha dato tutto e «dire che non mi rappresenta sarebbe come sputare nel piatto dove ho mangiato».

L'ultimo disco, “Tuta Gold”, è quello più intimo, «quello più empatico.

E più maturo a livello emotivo. Al terzo disco, c’è anche maggiore attenzione, per esempio sulla produzione vocale, nei dischi precedenti curata un po’ meno. Bisogna sempre alzare la qualità. E crescere».

Poi "Nei letti degli altri" «è stata l’opportunità di raccontarmi in maniera più dettagliata e soprattutto più sincera. Prima i lati negativi cercavo di nasconderli. Adesso, invece, butto proprio tutto nelle mie canzoni». Insomma «uso la scrittura come autoanalisi», questa la confessione.

Mahmood: «Sangiovanni? Io sono stato fortunato, se fossi esploso a 19 anni non so come avrei gestito il successo»

Canzoni con tanta malinconia anche se «mi piace sempre lasciare un risvolto positivo, una speranza», continua al quotidiano. Certamente «il dolore aiuta. Per me, la felicità può essere raggiunta solo attraverso un percorso doloroso».

Mahmood si sente felice. «Ma spero che al momento più felice della mia carriera ci debba ancora arrivare, altrimenti mi sparo». E se si parla di immaginazine, «ogni tanto mi immagino morto». Lo dice per davvero a La Repubblica. «È una sensazione. Brutta, ve’? Speriamo di no. Però non mi sento ancora a metà del mio percorso. Ho tanti progetti in mente». Uno di questi è andare in America per scrivere lì con produttori nuovi…

Vita privata. «Ammetto che ci sto pensando a diventare padre, da un po’. Forse sì, forse no. Intanto vorrei un cane. Ma sono sempre in giro».

Il suo rapporto con l'amore? Poi confessa che: «Io non mi innamoro mai. E se sono innamorato, non lo so neanche io. Sono un po’ complicato a livello sentimentale. Sto cercando di capire quali sono i miei dossi, i miei blocchi. Ci sto lavorando». L'ultima volta che si è innamorato è stato all'età di 16 anni. Poi non più. «Perché l’innamoramento si è trasformato in qualcos’altro, e ho iniziato ad avere un diverso approccio al sentimento».