Madonna «gay»? Su TikTok il video della discordia. I fan: «Stiamo assistendo alla storia»

Madonna ha lasciato i fan confusi: nel suo ultimo video su TikTok la cantante avrebbe fatto capire di essere «gay». L'artista di Material Girl, 64 anni, è salita sulla piattaforma per caricare un video “giocoso” in cui mostrava le sue ciocche tinte di rosa mentre indossava un top bianco in stile corsetto. Ha sottotitolato nella clip: «Se mi manca, sono gay!» mentre accartocciava un paio di mutandine rosa acceso.

Un utente ha chiesto: «Ho appena assistito all'outing di Madonna, buon per lei», mentre un altro ha detto: «Madonna gay? E lo sto assistendo in tempo reale??». E ancora: «Sto assistendo alla storia». Alcuni fan hanno voluto sottolineare che Madonna, mamma di sei figli, è bisessuale. Madonna non ha mai confermato o smentito pubblicamente le voci. In precedenza aveva detto: «Penso che tutti abbiano una natura bisessuale. Questa è la mia teoria. Potrei sbagliarmi».