Madonna, nuovo post (con foto) dopo il ricovero e la paura: «Sono sulla via della guarigione, tornerò più forte di prima»

«Sono sulla strada della guarigione, grazie a tutti per il vostro amore e supporto». Madonna rompe il silenzio dopo il ricovero e parla del suo futuro: «Il mio obiettivo è recuperare presto e tornare in tour in Nord America e a ottobre in Europa». La popstar scrive su Instagram: «Il mio primo pensiero, quando sono finita in ospedale, è stato per i figli. Il secondo per il dispiacere di chi aveva preso i biglietti per i miei concerti. Non voglio deludere nessuno».

«Il mio obiettivo adesso è rimettermi in forma il prima possibile e tornare più forte di prima: grazie a tutti del vostro amore».

COSA ERA SUCCESSO

L'ex Material Girl è stata ricoverata in gravissime condizioni e "riportata in vita" grazie a un farmaco, il Narcan, che viene utilizzato soprattutto nel trattamento delle intossicazioni acute. Sua figlia Lourdes Leon è rimasta al fianco della cantante per tutto il tempo, anche quando sua madre è stata "intubata" per almeno una notte. L'artista ha rischiato la vita a causa di un’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva e a far saltare le date del tour in partenza, ma domenica 9 luglio è riapparsa in pubblico.