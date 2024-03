Maddalena Corvaglia si affida alle amiche: «Non cerco un uomo per forza, ma sono pronta per amare di nuovo»

A Pechino Express ha scelto l'amica Barbara Petrillo. E senza le amiche oggi Maddalena Corvaglia non ci può più stare. Una vita che si è cercata che forse però non ha mai voluto realmente. Sul bancone di Striscia la notizia dal 1999 al 2002 al fianco di Elisabetta Canalis, che oggi non è più sua amica per ragioni imprecisate. Un matrimonio andato male con il chitarrista di Vasco Rossi, una figlia e una nuova vita a Palma di Maiorca, dove vive da due anni.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo a Pechino Express: «La nostra amicizia più forte della gara»

Il ritorno in tv

Ora il ritorno in televisione con Sky. «Sono partita in un periodo in cui avevo perso la fiducia negli essere umani».

Poi è tornata più sicura di sé. Al settimanale "F" Maddalena ripercorre il suo viaggio, da quando a 19 salì su un treno che la portava dalla sua Puglia a Milano per fare il provino per diventare Velina. Cosa ricorda di quella ragazza? «La durezza. Venivo da un periodo di"cile: mio padre era morto quattro anni prima. Dall’alto del mio dolore, avevo la presunzione di sapere già tutto e giudicavo chi faceva la cosa sbagliata. Non accettavo l’errore degli altri. Anche per i fidanzati non c’era una seconda possibilità». Poi col tempo si è ammorbidita, meno "rigidona" di quella che andava a fare il provino a Striscia: «Crescendo, e soprattutto diventando mamma, ho capito che non si può pensare e giudicare gli altri con la nostra testa e le nostre esperienze. Ognuno di noi ha i suoi trascorsi, i suoi dolori e agisce in base a quello che ha vissuto».

E se ci è riuscita è grazie anche alle sue amiche. Poche ma buone, dice. «Un gruppo di quattro, un po’ alla Sex and the City. Non sono un tipo molto aperto, prima che una persona possa entrare veramente dentro le tante barriere che ho alzato, ce ne vuole». Fondamentalmente «penso sia la paura dell’abbandono». E nella sua vita è stata "lasciata" sola tante volte. Da suo padre, suo marito e, non ultima, la sua amica Elisabetta Canalis, ricorda ancora il settimanale "F". «A volte però il timore che una cosa accada è superiore a quello che provi realmente quando succede. Alla fine la superi. È la paura quella che ci frega su tutto, invece dovremmo viverle le cose, prima di temerle. Un mio amico un giorno mi ha detto che per essere forte devi prima imparare a essere debole, una grande verità».

Oggi Maddalena vive a Palma di Maiorca. Una scelta di vita, per sua figlia. «Non volevo tenerla in gabbia ma in Italia non mi sentivo più sicura in casa». Il rapporto con Jamie? Al settimanale "F" risponde bello! «Lei mi stima e si fida di me. Anche quando ho preso la decisione di venire a vivere a Palma, benché abbia dovuto rinunciare a tanti legami e amicizie, non ha mai messo in dubbio la mia scelta». Poi c'è il papà, il chittarista Stef Burns, il papà di Jamie. «Siamo due bravi genitori, lui tiene moltissimo alla nostra relazione e al benessere di nostra figlia. Siamo riusciti a trovare un equilibrio felice dove siamo complici e sono soddisfatta del traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla terapia».

Intanto oggi si dichiara single ma pronta a rimettersi in gioco. «Il mio cuore non l’ho mai chiuso, ma non sono alla ricerca di nessuno. Non ho necessità di avere per forza un uomo al mio fianco. Cerco un complice, non una semplice figura maschile, e quando lo troverò sarà bellissimo. Dopo i quaranta non si ha più voglia di accontentarsi: quando ci sarà la persona giusta per me – e per il nucleo familiare che ho creato con mia figlia – sarò felice». Ma Maddalena Corvaglia ha tenuto buoni rapporti anche con un altro suo ex, Enzo Iacchetti: «Con Enzino ogni tanto mi sento e mi fa morire dal ridere. È davvero un uomo per bene, intelligente e con una grandissima cultura con cui posso parlare di tutto. Ogni volta comprendo perché ci sono stata insieme per tanto tempo».