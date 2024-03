Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo a Pechino Express: «La nostra amicizia più forte della gara»

Giovedì 7 Marzo 2024, 08:27

Vietnam, Laos e Sri Lanka. È questo l’itinerario che aspetta le coppie della nuova edizione di ‘Pechino Express’. E chissà se Le Amiche riusciranno nell’impresa di arrivare fino all’ultima tappa de ‘La Rotta del Dragone’. Incontriamo Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo nello scalo di Milano Linate – location piuttosto adeguata per la presentazione dello show che unisce viaggio, avventura e game. Di certo, la loro amicizia esce rafforzata da quest’esperienza. ‘Pechino Express – La Rotta del Dragone’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress



