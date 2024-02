Pechino Express, Piccinini e Ghedina sono "I Giganti", ma l'ex sciatore ammette: «Per partecipare ho dovuto chiedere il permesso alla mia compagna»

Francesca Piccinini, ex pallavolista azzurra, e l’ex campione di sci, Kristian Ghedina, formano “I giganti”, una delle otto coppie in gara nella nuova edizione di Pechino express, in viaggio tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Una nuova avventura, una nuova "gara" da vincere.

Pechino Express, ecco chi sono "I giganti"

Francesca parte con la giusta adrenalina. «La competizione del gioco non mi ha mai spaventata - racconta a Nuovo Tv - perché io l’ho sempre vissuta tutti i giorni nello sport».

Stesso discorso per Kristian Ghedina che prima però ha dovuto chiedere il permesso prima di partire: «Amo l’avventura e ho uno spirito selvaggio. Quando me lo hanno proposto, ho chiesto subito l’autorizzazione alla mia compagna: non me la sentivo di lasciarla a casa da sola a prendersi cura di due figli piccoli».

Inutile dire che entrambi si sentono indubbiamente avvantaggiati, «anche perché - racconta ancora la Piccinini al settimanale televisivo - chi fa il nostro mestiere si pone come obiettivo il traguardo, animato dal desiderio di arrivare per primo. Per partecipare a Pechino, però, non serve solo la forza fisica». Per Ghedina però «ci sono anche giochi in cui conta di più la testa e bisogna saper essere furbi».

L'obiettivo

L'obiettivo però è tornare a casa con la vittoria. Inevitabile. «Non gioco mai per partecipare, nemmeno a Burraco. Voler vincere fa parte della mia indole». Dalla mondo della pallavolo a quello dello sci: «Non potevo che avere quell’obiettivo, altrimenti me ne sarei rimasto a casa».