Pechino Express torna con la Rotta dei Dragoni. Da Caressa a Maddalena Corvaglia fino a Nancy Brilli: tutti i concorrenti

La Rotta dei Dragoni. Zaino in spalla si viaggia alla scoperta del Vietnam del Nord, Laos e per la prima volta dello Sri Lanka. Queste le destinazioni scelte da Pechino Express per l'undicesima edizione del programma guidato anche quest'anno da Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile. L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si snoderà, come detto, su migliaia di chilometri percorsi.

Pechino Express, Piccinini e Ghedina sono "I Giganti", ma l'ex sciatore ammette: «Per partecipare ho dovuto chiedere il permesso alla mia compagna»

Tra le coppie che hanno sofferto di meno la fatica ovviamente quella formata dagli sportivi, da Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, quella che voleva tornare indietro il primo giorno? Fabio Caressa ci ha provato svela sua figlia Eleonora. «Papà mi ha stupito. Ho scoperto dei lati suoi del carattere che non conoscevo. Uno su tutti la sensibilità. Per una figlia è bello vedere il proprio padre sotto un altro punto di vista. E a me è successo».

Paolo Cevoli ha viaggiato con sua moglie. «Da questa esperienza ho capito che andare da Rimini a Riccione ora posso andarci in autostop». Battute a parte.

Per Damiano Carrara quella di viaggiare con suo fratello Massimiliano è stato come tornare bambino: «Lo conosco come le mie tasche. Ho fatto tutto con lui, affrontato avversità, mi ha raggiunto in America per aprire le pasticcerie. Ora vivere Pechino insieme è stato rivivere tutto questo»

Poi ci sono i Brillanti con Nancy Brilli come capo squadra: «Conoscevo il programma ma non pensavo fosse così stancante e faticoso, per fortuna ne siamo usciti vivi. Non mi aspettavo me stessa, quanto fosse sfidante con se stessi questo gioco. È un viaggio ma anche una gara. È stato fondamentale avere Pierluigi al mio fianco. Io mi sono divertito come una pazza. Non avrei mai pensato di riuscire a fare quello che ho fatto. Sembravo un’avatar. Ora però sono curiosissima di rivedermi».

Non mancano le bellissime. Dalle amiche Maddalena («Lasciare la famiglia non è stato semplice all'inizio poi però Pechino ti rapisce»). Corvaglia e Barbara Petrillo alle italo-argentine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi...

Le coppie in gara:

I CARESSA Fabio ed Eleonora Caressa

I PASTICCIERI Damiano e Massimiliano Carrara

I FRATM Artem e Antonio Orefice

I ROMAGNOLI Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

I BRILLANTI Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

I GIGANTI Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

LE AMICHE Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

ITALIA ARGENTINA Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Prima di chiudere un gioco. Le coppie rinominate con un paragone calcistico da Fabio Caressa. «I Giganti sono Buffon e Gattuso. I Pasticerri diventano i gemelli Filippini: due buoni giocatori ma non dei campioni... E i Brillanti? Sono una coppia di grande classe: quindi dico Ronaldinho (Nancy Brilli) e Kakà (Pierluigi Iorio). I Fretman: potrei dire Careca e Maradona ma stando più sulla realtà dico che Artem assomiglia a Ostigaard.. Poi ci sono le amiche Maddalena e Barbara che mi ricordano Pirlo e Marchisio. Pensando all'Italo-argentine direi Lautaro Martinez e il portiere Vicario (fidanzato della Fiordalisi, ndr). Ma anche Bastoni per rimanere nell'Inter e con un nazionale. Infinen i romagnoli o meglio Paramatti con Eraldo Pecci due davvero simpaticcismi nella vita come Paolo Cevoli e sua moglie. Mi stavo dimenticando di me e mia figlia: come Signorini e Fulvio collovati ai tempi della Roma. Li chiamavano i lenti a contatto...».