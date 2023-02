Ultimo, età, fidanzata e carriera. Il cantante romano riuscirà a vincere il Festival di Sanremo?

Ultimo è in gara a Sanremo 2023 con il brano «Alba». Per il cantautore romano si tratta di un ritorno all'Ariston: nel 2018 trionfò nella categoria Nuove Proposte con "Il ballo delle incertezze", mentre nel 2019 finì secondo fra i big con "I tuoi particolari". Un ritorno molto atteso il suo, dopo le polemiche della sua ultima partecipazione: Ultimo infatti non prese bene la mancata vittoria, accusando le giurie di aver favorito Mahmood. Ora il cantante romano vuole strappare la vittoria dalle mani del favorito Marco Mengoni.







Chi è Ultimo

Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, nasce a Roma il 27 gennaio 1996 (27 anni). Cresce nel quartiere San Basilio e studia pianoforte e composizione al Conservatorio Santa Cecilia. Da qualche tempo è fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, 22 anni, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo.

A lei, Jacqueline, Niccolò ha dedicato la sua canzone "Quel filo che ci unisce", lei lo ha «salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita» dopo il tira e molla con Federica Lelli.

Ultimo ha conquistato milioni di fan e collezionato milioni di ascolti ai suoi singoli e ai suoi album, attualmente quattro: “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole” e “Solo”.



La relazione di Jacqueline con Ultimo (classe '96) è stata ufficializzata dai due sui social nel marzo del 2021 e la coppia è rimasta unita, mostrando più volte la sua felicità con varie foto su Instagram.