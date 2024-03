DOC 3, il confronto tra il dottor Fanti e Agnese: la clip in esclusiva dal finale di stagione

Giovedì 7 Marzo 2024, 08:29

Sono ancora molti gli interrogativi irrisolti. Riuscirà il Dottor Fanti a recuperare la memoria e a fare luce sul suo oscuro passato? Cosa succederà a Doc e alla sua squadra? Questo e molto altro ci attende nell’ultima entusiasmante puntata della terza stagione di ‘DOC. Nelle tue mani’ (produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction). Ecco una clip dall’attesissimo finale di stagione in onda giovedì 7 marzo in prima serata su Rai 1. Immagini da Ufficio Stampa



