Luca Ruffino suicida a Milano, l'autopsia: «Nessuna malattia grave tale da poter giustificare il gesto»

Luca Ruffino non era malato. Nulla di rilevante, nessuna malattia grave tale da poter “giustificare il suicidio del presidente della holding Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanché, che sabato sera 5 agosto si è tolto la vita, con un colpo di pistola, nel suo appartamento in via Spadolini a Milano.

Sono le prime indiscrezioni che arrivano dall'autopsia svolta in mattinata all'istituto di Medicina legale.

Luca Ruffino, i figli del manager suicida: «​Siamo distrutti dal dolore, non capiamo il gesto di papà»

La scomparsa

Ruffino era sempre impegnato. Anche quando riusciva a trovare il tempo per vedere qualche amico il telefono dell'uomo che dallo scorso ottobre, dopo che aveva rilevato le quote di Daniela Santanchè, era diventato azionista di maggioranza di Visibilia, continuava a ricevere messaggi e chiamate. Ancora di più in questi ultimi due anni che il fondatore di Sif Italia - società che amministra oltre 80mila condomini e che dal 2021 è quotata in borsa - ha definito stressanti e faticosi in almeno uno dei sei biglietti, indirizzato ai familiari, che ha lasciato prima di uccidersi.

Anni fa Ruffino aveva avuto un tumore, da cui era guarito e di cui portava i segni nell'aspetto, smagrito e con i capelli, un tempo fluenti e brizzolati, portati cortissimi. L'ultimo medico che lo ha visitato, sentito dalla squadra mobile, guidata da Marco Calì, che sta svolgendo le indagini coordinate dall'ufficio della pm Maria Giuseppina Gravina, ha detto di non essere a conoscenza di patologie particolari.

Elementi particolari non sono emersi nemmeno dall'esame del computer e del telefonino di Ruffino che sono stati sequestrati. La famiglia, che ha nominato come avvocato Fabio Re Ferrè (dello studio legale di Pierluigi Varischi, che aveva difeso Ruffino in un processo per finanziamento illecito dei partiti da cui è stato assolto con formula piena), ora vorrebbe silenzio. I titoli di Visibilia editore e Sif, ieri crollati in borsa, oggi sono rimbalzati con rispettivamente un +35,6% e un + 14.69. Sif ha anche inviato una lettera a tutti i condomini che gestisce per assicurare che continuerà a operare «nel rispetto delle primarie regole di rigore e di trasparenza» che per Ruffino erano «pilastri».