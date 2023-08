Luca Ruffino, l'ultima telefonata alla compagna prima del suicidio: chi era il presidente di Visibilia che rivelò le quote di Santanchè

Sabato l'ultima chiamata alla compagna, in quel momento in vacanza. Il tono rassegnato, quasi esausto. La donna avverte il figlio che chiama il papà molte volte, senza risposta. Così decide di correre a casa sua e lì scopre il dramma. Luca Ruffino, manager 60enne, presidente di Visibilia editore viene trovato senza vita nella tarda serata di sabato nella sua casa di via Spadolini a Milano. Il cadavere è in camera da letto. Si è suicidato con un colpo di pistola regolarmente detenuta.

Luca Ruffino, morto suicida il presidente di Visibilia Editore: il corpo trovato dal figlio. La procura indaga per istigazione