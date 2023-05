Little Tony, la rivelazione sulla malattia della figlia Cristiana Ciacci: «L'origine del suo male fu la morte di mia madre»

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ricorda il padre morto 10 anni fa a causa di un tumore ai polmoni da Mara Venier. La 50enne, unica figlia del cantante svela un retroscena sulla lunga storia d’amore del padre con la mamma Giuliana Brugnoli. Una storia la loro molto forte. Si sono separati prima che Cristiana nascesse, ma non si sono mai divorziati. «Nel momento della morte si sono ritrovati. Quando lei si è ammalata - ha raccontato - papà gli è stato vicino, l’ha portata in Francia per trovare qualcuno che la operasse, poi lei ha accetto, ma l’ha fatto per me ed è un mio grande rimorso perché poi ho capito che avrei dovuto lasciarla andare».

Little Tony come è morto? La figlia Cristiana Ciacci: «Non lo ha mai voluto dire che stava male per non dispiacere il pubblico»

Cristiana Ciacci parla della morte del padre Little Tony

Poi per Cristiana arrivano i sensi di colpa. «L’operazione andò male e poi lei mi ha incolpato di averle prolungato un’agonia.

Il dolore di Cristiana per la storia del padre con Luciana

Cristiana Ciacci è l’unica figlia del grande cantautore Little Tony, morto nel 2013. Cristiana, che oggi ha 50 anni, è nata dalla storia d’amore tra Little Tony e la prima moglie Giuliana Brugnoli, venuta a mancare nel 1993 a causa di un tumore alle ossa. Un duro colpo per cristiana che aveva solo 19 anni. Ma non fu il solo perché la Ciacci dovette poi accettare che il padre si era innamorato di Luciana Manfra, una donna che aveva 28 anni meno del cantante, quindi l’età di Cristiana e che destò molto scalpore.

Il ricordo

«Questi 10 anni senza di lui», racconta Cristiana Ciacci, «sono stati lunghi, da una parte non mi sembra che siano passati perché io lo rivivo nella mia quotidianità e lo sento molto vicino, ma nel frattempo sono successe tante cose e con l’avvicinarsi del mio matrimonio (11 giugno ndr) mi manca ancora di più perché tra due settimane lui non ci sarà, non mi porterà all’altare. Diceva che mi avrebbe suonato l’Ave Maria di Schubert e ci sarà un coro bravissimo a farlo al posto suo»