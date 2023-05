Little Tony come è morto? La figlia Cristiana Ciacci: «Non lo ha mai voluto dire che stava male per non dispiacere il pubblico»

Mara Venier a Domenica In oggi (28 maggio) ricorderà il cantante Little Tony, a dieci anni dalla sua scomparsa. La vita e la carriera dell'artista - autore di celeberrimi brani come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore” - rivivrà attraverso le parole di sua figlia, Cristiana Ciacci. Ma come è morto Little Tony?