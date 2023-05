Cristiana Ciacci a Domenica In, chi è la figlia di Little Tony: i 3 matrimoni (finiti), i 5 figli e la malattia

Cristiana Ciacci, figlia del compianto cantante Little Tony, sarà ospite questo pomeriggio alla trasmissione Domenica In, condotta su Rai 1 da Mara Venier per ricordare il padre scomparso da 10 anni.

Nonostante una vita agiata, la donna ha non ha avuto una vita semplice, avendo sofferto per anni di disturbi alimentari, perc colpa dei quali ha dovuto abbandonare una carriera musicale intrapresa sulle orme del padre. Ecco chi è dunque Cristiana Ciacci.